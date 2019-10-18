Кузнечанина обвиняют в убийстве знакомой из-за денег

Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области, 1 октября 34-летний кузнечанин, ранее судимый за убийство, вместе со своей сожительницей находился в гостях у знакомой. Во время распития спиртного он попросил у хозяйки квартиры – женщины 1969 года рождения – денег в долг, чтобы погасить часть своих кредитов.

Женщина ему отказала. В результате конфликта мужчина схватил на кухне нож и нанес им не менее трех ударов по телу потерпевшей. Когда в комнату вошла сожительница обвиняемого - женщина 1984 года рождения, он ударил ее тем же ножом.

«После причинения ранения он попытался оказать ей помощь. Впоследствии женщина 1984 года рождения была госпитализирована. В настоящее время угрозы ее жизни не имеется. Потерпевшая 1969 года рождения скончалась на месте от полученных колото-резаных ранений», - сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства и покушения на убийство двух лиц. По решению суда, он заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, пишет ИА «Пенза-Пресс».