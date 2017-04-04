04 апреля 2017, 16:33Криминал Кузнечанина обвинили в покупке и хранении наркотиков 37-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

«По делу установлено, что в феврале через интернет он договорился с неустановленным следствием лицом о незаконном приобретении им за 2000 рублей производного наркотического средства массой не менее 0,959 гр. Обвиняемый съездил за этим средством в г. Сызрань Самарской области и перевез его в кармане своей куртки в Кузнецк», - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

8 февраля его задержали на одной из улиц Кузнецка, у него в куртке нашли и изъяли наркотик.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 58