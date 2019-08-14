14 августа 2019, 13:33Спорт

Кузнечанин завоевал «золото» спартакиады учащихся России

Кузнецкий спортсмен принял участие в финале спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Соревнования проходили в Московской области с 8 по 10 августа. Парень стал лучшим в весовой категории до 51 килограмма.

«Это успех нашей школы борьбы. Поздравляем!» - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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