Кузнечанин завоевал «золото» спартакиады учащихся России

Кузнецкий спортсмен принял участие в финале спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Соревнования проходили в Московской области с 8 по 10 августа. Парень стал лучшим в весовой категории до 51 килограмма.

«Это успех нашей школы борьбы. Поздравляем!» - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».