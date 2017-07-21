21 июля 2017, 15:04Криминал Кузнечанин заплатит матери сбитого насмерть ребенка 780 тысяч рублей Жителя Кузнецкого района Пензенской области признали виновным в смертельном ДТП. Напомним, в селе Комаровка автомобиль насмерть сбил шестилетнего ребенка.

В селе Комаровка на ул. Юбилейной мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-21099», сбил ребенка и скрылся с места преступления. Мальчик от полученных травм скончался.

Бабушка узнала в водителе легковушки односельчанина. Мужчина полностью признал свою вину и выплатил родителям ребенка 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением управления транспортным средством на три года. Кроме того, обязал выплатить матери погибшего ребенка 780 тысяч рублей.

Потерпевшая посчитала наказание слишком мягким и подала апелляционную жалобу. Суд оставил приговор без изменений, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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