Кузнечанин заплатит матери сбитого насмерть ребенка 780 тысяч рублей

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21 июля 2017, 15:04Криминал
Жителя Кузнецкого района Пензенской области признали виновным в смертельном ДТП. Напомним, в селе Комаровка автомобиль насмерть сбил шестилетнего ребенка.
В селе Комаровка на ул. Юбилейной мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-21099», сбил ребенка и скрылся с места преступления. Мальчик от полученных травм скончался.
Бабушка узнала в водителе легковушки односельчанина. Мужчина полностью признал свою вину и выплатил родителям ребенка 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением управления транспортным средством на три года. Кроме того, обязал выплатить матери погибшего ребенка 780 тысяч рублей.
Потерпевшая посчитала наказание слишком мягким и подала апелляционную жалобу. Суд оставил приговор без изменений, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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