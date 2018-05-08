Кузнечанин залез в чужую квартиру в поисках наркотиков

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08 мая 2018, 17:06Криминал
В городе Кузнецке Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, который проник в чужую квартиру.
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, жительница Кузнецка услышала подозрительные звуки во дворе многоквартирного дома. Когда она выглянула в окно, увидела незнакомца, который разбил стекло соседей и проник к ним в квартиру. Женщина позвонила в полицию.
По вызову приехали росгвардейцы, на месте они приняли решение проникнуть в помещение, в котором все еще находился злоумышленник. Мужчина попытался спрятаться от них в коробках, но его нашли и задержали.
В ходе допроса кузнечанин рассказал, что пробрался в квартиру в поисках наркотического вещества. Оказалось, что ранее он уже был судим, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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