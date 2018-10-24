Кузнечанин торговал наркотиками за биткоины

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре молодой человек вступил в сговор с неизвестным, вместе они занимались распространением наркотиков в Кузнецке. Парень получал «зарплату» биткоинами, а после обналичивал их через банкоматы.

Полицейские задержали кузнечанина в марте. На тот момент за всю свою работу он получил более 60 тысяч рублей.

В результате молодому человеку назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф – 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».