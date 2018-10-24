24 октября 2018, 11:03Криминал

Кузнечанин торговал наркотиками за биткоины

26-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области осудили за сбыт наркотиков и отмывание денег.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре молодой человек вступил в сговор с неизвестным, вместе они занимались распространением наркотиков в Кузнецке. Парень получал «зарплату» биткоинами, а после обналичивал их через банкоматы.

Полицейские задержали кузнечанина в марте. На тот момент за всю свою работу он получил более 60 тысяч рублей.

В результате молодому человеку назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф – 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-3035876/

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