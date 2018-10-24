Кузнечанин торговал наркотиками за биткоины

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24 октября 2018, 11:03Криминал
26-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области осудили за сбыт наркотиков и отмывание денег.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре молодой человек вступил в сговор с неизвестным, вместе они занимались распространением наркотиков в Кузнецке. Парень получал «зарплату» биткоинами, а после обналичивал их через банкоматы.
Полицейские задержали кузнечанина в марте. На тот момент за всю свою работу он получил более 60 тысяч рублей.
В результате молодому человеку назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф – 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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