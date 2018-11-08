Кузнечанин стал победителем первенства и кубка России по автомоделизму

В Кузнецке прошли первенство и кубок России по автомоделизму. В соревнованиях, которые организовал федеральный центр технического творчества, приняли участие 75 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. На престижном турнире Пензенскую область представляла кузнецкая команда «ИнТехно».

Кузнецк вновь собрал сильнейших представителей автомоделизма страны. На одной из лучших трасс России спортсмены соревновались в трех возрастных категориях. Самому младшему - 8, самому старшему - 65. Карим Сарьяров признается, что он просто не может жить без дела, которому посвятил всю жизнь, и которое, как он уверен, приносит колоссальную пользу детям.

«Жена говорит, что я веду себя, как мальчишка. А как иначе, если я всю жизнь с ними работаю. Ребята уже знают, как разводить краску и наносить ее на кузов, это не каждому взрослому известно. Занимаясь любимым делом, они получают необходимый объем знаний», - рассказал он.

Залог успешного выступления, как говорят спортсмены, во многом кроется в подготовительной работе. Модель должна быть собрана с учетом множества факторов.

«Сам собираешь и подготавливаешь ее. Затем смотришь, что можно еще добавить, убавить и поменять, нагрузить или наоборот облегчить», - сказал победитель первенства России по автомодельному спорту Павел Брюхачев (г. Кузнецк).

Спортсмены выявили сильнейших в пяти классах моделей. В итоге, победу в общекомандном зачете одержали хозяева турнира. Также в тройку призеров вошли представители Орска и Санкт-Петербурга.