Кузнечанин решил сжечь свою квартиру

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26 декабря 2016, 19:36Криминал
Развлечься с огоньком жителю города Кузнецка Пензенской области помешал оперативно прибывший наряд патрульно-постовой службы. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина попытался сжечь свою квартиру.
Обычный вечер для жильцов многоквартирного дома в Кузнецке едва не стал трагическим. Сосед с третьего этажа, переборщив с выпивкой, решил сжечь свою квартиру. О планах он известил соседей.
«Сначала он позвонил мне, мы с ним пообщались, он говорит, что пойдет поджигать хату. Затем зашла на кухню, чувствую – дым. Разбудила мужа, и стала вызывать полицию», - рассказала соседка подозреваемого Татьяна Рассказова.
Устроив поджог, пироман решил прогуляться во дворе, там его и задержали приехавшие на вызов полицейские. Получив от подозреваемого ключи, правоохранители проникли в квартиру и принялись тушить огонь.
«Установлено было два очага возгорания: половое стеновое покрытие, и в дальнейшем было установлено, что было открыто четыре газовые конфорки и духовой шкаф. Пожар был полностью локализован сотрудниками ППС», - сообщил и.о. начальника полиции отдела МВД г. Кузнецка Сергей Загорнов.
Задержанный мужчина так и не смог объяснить, зачем устроил пожар.
«Я даже не знаю, как это объяснить - зачем включил, зачем поджег вообще свою квартиру. Понятия не имею, может что-то произошло с головой от вина», - предположил подозреваемый.
От выходки соседа жильцы дома - в шоке. Говорят, теперь от него можно ожидать всего, что угодно. Ведь сгореть мог не только он, но и весь подъезд.
Чтобы найти объяснение своей выходке у любителя острых ощущений будет 15 суток. Мужчину взяли под арест.
По факту поджога проводится пожарная проверка.
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