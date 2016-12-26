26 декабря 2016, 19:36Криминал Кузнечанин решил сжечь свою квартиру Развлечься с огоньком жителю города Кузнецка Пензенской области помешал оперативно прибывший наряд патрульно-постовой службы. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина попытался сжечь свою квартиру.

Обычный вечер для жильцов многоквартирного дома в Кузнецке едва не стал трагическим. Сосед с третьего этажа, переборщив с выпивкой, решил сжечь свою квартиру. О планах он известил соседей.



«Сначала он позвонил мне, мы с ним пообщались, он говорит, что пойдет поджигать хату. Затем зашла на кухню, чувствую – дым. Разбудила мужа, и стала вызывать полицию», - рассказала соседка подозреваемого Татьяна Рассказова.

Устроив поджог, пироман решил прогуляться во дворе, там его и задержали приехавшие на вызов полицейские. Получив от подозреваемого ключи, правоохранители проникли в квартиру и принялись тушить огонь.

«Установлено было два очага возгорания: половое стеновое покрытие, и в дальнейшем было установлено, что было открыто четыре газовые конфорки и духовой шкаф. Пожар был полностью локализован сотрудниками ППС», - сообщил и.о. начальника полиции отдела МВД г. Кузнецка Сергей Загорнов.



Задержанный мужчина так и не смог объяснить, зачем устроил пожар.

«Я даже не знаю, как это объяснить - зачем включил, зачем поджег вообще свою квартиру. Понятия не имею, может что-то произошло с головой от вина», - предположил подозреваемый.

От выходки соседа жильцы дома - в шоке. Говорят, теперь от него можно ожидать всего, что угодно. Ведь сгореть мог не только он, но и весь подъезд.



Чтобы найти объяснение своей выходке у любителя острых ощущений будет 15 суток. Мужчину взяли под арест.

По факту поджога проводится пожарная проверка.

Криминал

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