Кузнечанин пожаловался на разбитое окно в подъезде

Житель Кузнецка рассказал в Сети о разбитом стекле в подъезде многоэтажки на улице Белинского.

Мужчина уточнил в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет о шестом этаже дома №109, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Окно разбито с лета. Мы платим деньги за капремонт, но нам ничего не могут сделать», - добавил автор поста.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте информагентства. По всем вопросам «Пенза-Пресс» направляет обращения в ведомства.