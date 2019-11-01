Кузнечанин пожаловался на разбитое окно в подъезде

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01 ноября 2019, 15:18Общество
Житель Кузнецка рассказал в Сети о разбитом стекле в подъезде многоэтажки на улице Белинского.
Мужчина уточнил в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет о шестом этаже дома №109, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Окно разбито с лета. Мы платим деньги за капремонт, но нам ничего не могут сделать», - добавил автор поста.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте информагентства. По всем вопросам «Пенза-Пресс» направляет обращения в ведомства.
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