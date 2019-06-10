10 июня 2019, 17:08Криминал

Кузнечанин попал под статью за воспитание сына ремнем

В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в истязании ребенка.

Следователи выяснили, что систематически, с апреля по май, мужчина бил ремнем сына. Также однажды он ударил его рукой по лицу. Кузнечанин объяснил, что таким образом воспитывал ребенка.

В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0-2198931/

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