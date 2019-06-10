Кузнечанин попал под статью за воспитание сына ремнем

В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в истязании ребенка.

Следователи выяснили, что систематически, с апреля по май, мужчина бил ремнем сына. Также однажды он ударил его рукой по лицу. Кузнечанин объяснил, что таким образом воспитывал ребенка.

В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».