Кузнечанин попал под статью за воспитание сына ремнем

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10 июня 2019, 17:08Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в истязании ребенка.
Следователи выяснили, что систематически, с апреля по май, мужчина бил ремнем сына. Также однажды он ударил его рукой по лицу. Кузнечанин объяснил, что таким образом воспитывал ребенка.
В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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