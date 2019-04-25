Кузнечанин получил молотком по голове во время застолья

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, компания друзей выпивала в квартире. Один из гостей начал ссориться с хозяином жилища. В результате кузнечанин получил удар молотком по голове.

Пострадавший успел вызвать бойцов Росгвардии и рассказать им все. После его доставили в больницу. Медики диагностировали серьезную травму головы.

Росгвардейцы задержали 36-летнего подозреваемого, который уже несколько раз был судим. Его передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».