25 апреля 2019, 14:06Криминал

Кузнечанин получил молотком по голове во время застолья

Житель города Кузнецка Пензенской области получил серьезную травму после пьяного скандала с другом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, компания друзей выпивала в квартире. Один из гостей начал ссориться с хозяином жилища. В результате кузнечанин получил удар молотком по голове.

Пострадавший успел вызвать бойцов Росгвардии и рассказать им все. После его доставили в больницу. Медики диагностировали серьезную травму головы.

Росгвардейцы задержали 36-летнего подозреваемого, который уже несколько раз был судим. Его передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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