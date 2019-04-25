Кузнечанин получил молотком по голове во время застолья

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25 апреля 2019, 14:06Криминал
Житель города Кузнецка Пензенской области получил серьезную травму после пьяного скандала с другом.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, компания друзей выпивала в квартире. Один из гостей начал ссориться с хозяином жилища. В результате кузнечанин получил удар молотком по голове.
Пострадавший успел вызвать бойцов Росгвардии и рассказать им все. После его доставили в больницу. Медики диагностировали серьезную травму головы.
Росгвардейцы задержали 36-летнего подозреваемого, который уже несколько раз был судим. Его передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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