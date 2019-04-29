29 апреля 2019, 14:06Общество

Кузнечанин похитил паспорт жены, чтобы та не уехала к любовнику

65-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области осудили за похищение паспорта супруги.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре семейная пара поссорилась и решила развестись. В феврале женщина уехала к своей сестре в Сосновоборск. Узнав об этом, днем 17 февраля пенсионер приехал к ней и тайно похитил из сумочки супруги паспорт.

В ходе расследования кузнечанин рассказал, что он похитил паспорт, чтобы сохранить брак, потому что его возлюбленная собиралась уехать к другому мужчине в Краснодарский край.

В результате пенсионеру назначили штраф – 7000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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