Кузнечанин похитил паспорт жены, чтобы та не уехала к любовнику

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29 апреля 2019, 14:06Общество
65-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области осудили за похищение паспорта супруги.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре семейная пара поссорилась и решила развестись. В феврале женщина уехала к своей сестре в Сосновоборск. Узнав об этом, днем 17 февраля пенсионер приехал к ней и тайно похитил из сумочки супруги паспорт.
В ходе расследования кузнечанин рассказал, что он похитил паспорт, чтобы сохранить брак, потому что его возлюбленная собиралась уехать к другому мужчине в Краснодарский край.
В результате пенсионеру назначили штраф – 7000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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