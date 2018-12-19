Кузнечанин отвоевал компенсацию за ДТП двухлетней давности

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19 декабря 2018, 11:02Происшествия
58-летний житель города Кузнецка Пензенской области отсудил у компании компенсацию морального вреда, причиненного в ДТП двухлетней давности.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, 17 января 2016 года на 29 километре дороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» столкнулись фура MAN под управлением кузнечанина и автобус «ПАЗ-4234», который принадлежит компании. В результате аварии автолюбителя прижало к рулю, он потерял сознание. Из машины его извлекали сотрудники «скорой» и работники МЧС. Мужчину доставили в больницу, где он лечился 20 дней. В ведомстве уточнили, что в настоящее время состояние здоровья потерпевшего полностью так и не восстановилось. Помимо кузнечанина, в аварии пострадали еще шесть пассажиров «ПАЗа».
5 июля 2017 года виновником ДТП признали водителя автобуса. В адрес предприятия мужчина направил претензию о возмещении морального вреда – 200 тысяч рублей, но представитель компании согласился выдать горожанину только 50 тысяч. Тогда автолюбитель обратился в суд.
В результате организация должна будет заплатить кузнечанину 120 тысяч рублей морального вреда. Представитель компании, не согласившись с приговором, подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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