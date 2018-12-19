Кузнечанин оплатил алименты ради машины

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19 декабря 2018, 13:36Общество
Житель города Кузнецка Пензенской области задолжал 234 тысячи рублей своему ребенку.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина должен был оплатить более 234 тысяч рублей долгов по алиментам. Приставы выяснили, что у кузнечанина есть автомобиль Nissan Almera 2007 года выпуска и наложили на него арест.
Должник на следующий день пришел и погасил всю задолженность, чтобы приставы освободили его машину от ареста.
Это случай не единичный. Напомним, жителя Пензенской области заставили выплатить 100 тысяч рублей дочери, арестовав его «Ниву», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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