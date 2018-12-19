Кузнечанин оплатил алименты ради машины

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина должен был оплатить более 234 тысяч рублей долгов по алиментам. Приставы выяснили, что у кузнечанина есть автомобиль Nissan Almera 2007 года выпуска и наложили на него арест.

Должник на следующий день пришел и погасил всю задолженность, чтобы приставы освободили его машину от ареста.

Это случай не единичный. Напомним, жителя Пензенской области заставили выплатить 100 тысяч рублей дочери, арестовав его «Ниву», пишет ИА «Пенза-Пресс».