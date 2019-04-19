Кузнечанин несколько месяцев прятал труп знакомого - СКР

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19 апреля 2019, 09:31Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 39-летнего мужчины.
Установлено, что в декабре 34-летний кузнечанин пригласил в гости мужчину, который ранее украл у него линолеум. Они выпили, хозяин дома припомнил тот случай и устроил драку. Затем вытащил гостя на улицу, продолжая избивать. Пострадавший упал в снег, тогда кузнечанин несколько раз прыгнул ему на грудь, а после еще ударил молотком по голове.
Убедившись, что знакомый не подает признаков жизни, кузнечанин спрятал его тело во дворе своего дома, а весной решил перенести в погреб. Местные жители увидели это и обратились в полицию, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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