Кузнечанин напоил знакомых паленым алкоголем и залил его в машину

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09 января 2019, 16:07Криминал
Житель города Кузнецка Пензенской области заплатит штраф за незаконную покупку и хранение большого количества алкоголя без лицензии.
Как сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда, весной 2017 года местный житель купил 48 пятилитровых канистр алкоголя на 123 тысячи рублей, чтобы потом продать. Выпивку он хранил в гараже знакомого, пока ее не нашли полицейские.
Кузнечанин признал свою вину и рассказал, как он купил такое количество спиртного. Оказалось, что на заправке возле Сызрани к нему подошел незнакомец и предложил приобрести алкоголь для личного применения. Но из-за плохого материального положения мужчина решил перепродать выпивку знакомым, помимо этого, он использовал ее в качестве «незамерзайки» в машине.
В результате «предпринимателю» назначили штраф - 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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