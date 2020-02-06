Кузнечанин может сесть за пьяное вождение

06 февраля 2020, 17:08Криминал
В Городищенском районе Пензенской области инспекторы остановили иномарку с пьяным водителем.
Машину марки Mercedes-Benz тормознули ночью на трассе М-5 «Урал». За рулем сидел 30-летний житель Кузнецка, оказалось, что он пьян.
«Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По факту нарушения правил дорожного движения водителем, подвергнутым административному наказанию, возбудили уголовное дело. Кузнечанину может грозить до двух лишения свободы.
«Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства человеком в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 102», - обратились полицейские к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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