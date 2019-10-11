Кузнечанин хранил 3500 литров нелегального алкоголя

В Пензенской области осудили 48-летнего кузнечанина, который без лицензии хранил большое количество нелегального алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, бизнесмен хранил в гараже своей знакомой 304 полулитровых бутылки алкоголя и 660 пятилитровых канистр этилового спирта крепостью 95%. Стоимость жидкостей превышала 213 тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили 3500 литров алкоголя и изъяли его. Мужчине назначили штраф – 400 тысяч рублей. Он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».