Кузнечанин хранил 3500 литров нелегального алкоголя

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11 октября 2019, 13:36Криминал
В Пензенской области осудили 48-летнего кузнечанина, который без лицензии хранил большое количество нелегального алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, бизнесмен хранил в гараже своей знакомой 304 полулитровых бутылки алкоголя и 660 пятилитровых канистр этилового спирта крепостью 95%. Стоимость жидкостей превышала 213 тысяч рублей.
Правоохранители обнаружили 3500 литров алкоголя и изъяли его. Мужчине назначили штраф – 400 тысяч рублей. Он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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