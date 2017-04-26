Кузнечанин до смерти забил фанерой знакомого

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26 апреля 2017, 16:31Криминал
36-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области осудили за причинение смерти по неосторожности.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, нетрезвый мужчина решил призвать к ответу своего знакомого, которого он подозревал в краже денег и телефона у его товарища.
В пылу ссоры мужчина схватил лист фанеры и стал бить им и ногами потерпевшего. От нанесенных травм потерпевший скончался, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В суде жителю Кузнецка назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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