26 апреля 2017, 16:31Криминал Кузнечанин до смерти забил фанерой знакомого 36-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области осудили за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, нетрезвый мужчина решил призвать к ответу своего знакомого, которого он подозревал в краже денег и телефона у его товарища.

В пылу ссоры мужчина схватил лист фанеры и стал бить им и ногами потерпевшего. От нанесенных травм потерпевший скончался, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В суде жителю Кузнецка назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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