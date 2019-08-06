Кузнечане возмущены «свежей» партией мусора в лесу

Жители Пензенской области рассказали в Сети о свалке отходов, образовавшейся вдоль дороги от Сухановки к Злобинским дачам. По их словам, мусор вывозили, но он появился снова на том же месте.

Фотографии свалки в лесном массиве появились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Автор поста отметил, что недавно горы мусора были убраны силами администрации Яснополянского сельсовета, но вскоре появились на том же месте.

«Вновь некоторые «недочеловеки», облюбовавшие его, привезли сюда «свежую» партию этого самого мусора. Ну и как с таким явлением скотского отношения к экологии, к природе, к своей родине бороться? Подскажите, я в полнейшем бешенстве и, в то же время, растерянности от нашей беспомощности перед этим», - пишет неравнодушный подписчик.

Информагентство готовит редакционный запрос в администрацию Никольского района, чтобы разобраться в проблеме.

Напомним, недавно пензенцы также жаловались на горы мусора на берегу Сурского водохранилища, пишет ИА «Пенза-Пресс».