Кузнечане стали дипломантами международного театрального конкурса

Воспитанники кузнецкой студии «Ступени» прорубили окно в театральную Европу. На фестивале в Эстонии среди его участников воспитанники Натальи Тескиной получили наибольшее количество наград. На суд зрителей и международного жюри они представили спектакль «Сотворившая чудо» (12+).

Фестиваль под названием «Любите ли вы?», который прошел в эстонском городе Силламяэ, собрал русскоязычные театры из десятка европейских стран. Россию по рекомендации «Союза театральных деятелей» представил коллектив «Ступени» из Кузнецка со спектаклем «Сотворившая чудо». Ребята получили овации и восторженные отзывы публики.

Восторг зрителей разделило жюри. Театральная студия «Ступени» стала единственным коллективом, который получил дипломы сразу в трех номинациях: «За лучший спектакль», «За веру в будущее», и «За педагогическую работу руководителя студии».

Для юных кузнечан поездка в Эстонию стала серьезным испытанием. Они выступали на сцене вместе с уже состоявшимися артистами из Германии, Польши, Швеции, Украины и Беларуси.

В Эстонии побывали десять воспитанников театральной студии «Ступени». В октябре они вместе со своим наставником отправятся в новую поездку. Кузнечане выступят в Москве на сцене Центрального дома актера имени Яблочкиной.