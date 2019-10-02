Кузнечане стали дипломантами международного театрального конкурса

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02 октября 2019, 19:26Культура
Воспитанники кузнецкой студии «Ступени» прорубили окно в театральную Европу. На фестивале в Эстонии среди его участников воспитанники Натальи Тескиной получили наибольшее количество наград. На суд зрителей и международного жюри они представили спектакль «Сотворившая чудо» (12+).
Фестиваль под названием «Любите ли вы?», который прошел в эстонском городе Силламяэ, собрал русскоязычные театры из десятка европейских стран. Россию по рекомендации «Союза театральных деятелей» представил коллектив «Ступени» из Кузнецка со спектаклем «Сотворившая чудо». Ребята получили овации и восторженные отзывы публики.
Восторг зрителей разделило жюри. Театральная студия «Ступени» стала единственным коллективом, который получил дипломы сразу в трех номинациях: «За лучший спектакль», «За веру в будущее», и «За педагогическую работу руководителя студии».
Для юных кузнечан поездка в Эстонию стала серьезным испытанием. Они выступали на сцене вместе с уже состоявшимися артистами из Германии, Польши, Швеции, Украины и Беларуси.
В Эстонии побывали десять воспитанников театральной студии «Ступени». В октябре они вместе со своим наставником отправятся в новую поездку. Кузнечане выступят в Москве на сцене Центрального дома актера имени Яблочкиной.
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