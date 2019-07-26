Кузнечане стали чаще ремонтировать дома за счет накоплений на спецсчетах

Отремонтировать многоквартирный дом на средства, накопленные на специальных расчетных счетах. Все больше жителей города Кузнецка Пензенской области выбирают такой способ сбора денег на проведение капитального ремонта. Сейчас специальными счетами пользуются жители 150 домов. Трети из них удалось решить серьезные технические проблемы уже в 2019 году.

С начала июля возле дома №13 по улице Тухачевского кипит работа. Строители утепляют минеральной ватой северную стену в одном из самых старых домов западного микрорайона.

«Было холодно в краях дома - с западной и восточной стороны. Два года назад мы решили утеплить торцы. Нам понравилось, поэтому решили сделать тоже самое с северной стороны», - рассказала председатель домового комитета №13 по улице Тухачевского.

В начале июля там были возведены строительные леса. Плиты минеральной ваты, которыми рабочие обкладывают кирпичную стену, помогут сохранить тепло в одном из самых старых домов западного микрорайона. Работы ведутся за счет средств, накопленных на специальном расчетном счете. В свое время на общем собрании жильцов кузнечане решили именно таким образом копить на капремонт.

«Собственники жилья начали понимать, что накопленные средства на специальном счете можно использовать гораздо эффективнее и быстрее, чем на общем, принадлежащем региональному оператору. При этом имеются жилые дома, у которых достаточно на общем счете средств, чтобы провести капремонт, но, к сожалению, они не могут сделать этого без переносов сроков на более ранний», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Специальный счет позволяет собственникам самим определять, какие ремонтные работы необходимо провести в многоэтажке и в какие сроки. В Кузнецке средства на специальных счетах в управляющих компаниях копят жители 50 домов. В половине из них сейчас идет ремонт крыш, ведется замена инженерных коммуникаций, утепление фасадов.

«В течение зимнего периода мы собственными силами готовим проектно-сметную документацию. Подчеркну, что подрядные организации выбирают собственники жилья на общих собраниях. Заключается договор, ведем надзорную деятельность, контролируем процесс проведения капитального ремонта», - рассказал директор управляющей компании Игорь Ковалев.

Готовую работу оценивает специальная комиссия. В нее входят жители дома, сотрудники управляющей компании и представители администрации Кузнецка.