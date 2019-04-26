Кузнечане показали свои спортивные таланты в городской спартакиаде

В Кузнецке Пензенской области прошла городская спартакиада допризывной молодежи. В течение двух дней школьники демонстрировали навыки стрельбы, строевой и общей физической подготовки.

В армию им еще рано, но быть готовым к службе нужно уже сейчас. Старшеклассники кузнецких школ и учащиеся старших курсов многопрофильного колледжа приняли участие в городской спартакиаде допризывной молодежи.

«Кузнецк имеет славную традицию. 21 человек становился чемпионом России в спартакиадах допризывной молодежи. Я надеюсь, что стоящие здесь в строю также будут славно представлять наш город», - отметил начальник отдела по делам молодежи, физической культуры, спорту и туризму администрации г. Кузнецка Алексей Салмин.

Нынешнему поколению кузнецких допризывников предстоит хорошо постараться, чтобы удержать планку предшественников на таком же высоком уровне. Для начала необходимо проявить себя на городском уровне.

«Порядка недели репетировали все виды соревнований. Как физическую подготовку, разборку автомата, строевую, метание гранаты. Навыки военной подготовки пригодятся в армии и в военном училище. В будущем это будет очень полезно», - рассказал участник спартакиады допризывной молодежи Никита Водянов.

По итогам спартакиады допризывной молодежи будет сформирована команда, которая отправится представлять Кузнецк на областном уровне. Соревнования (0+) пройдут 7 и 8 мая.