Кузнечане отметили День города

Кузнецку исполнилось 239 лет. Сейчас это второй по численности и объемам промышленности районный центр Пензенской области. В нем живут более 82 тысяч человек. Своего рода брендом населенного пункта стало словосочетание «Город мастеров»: все-таки свое имя Кузнецк получил именно по названию одного из древнейших рабочих ремесел. Впрочем, как говорят сами жители, их город все же молодой.

На главной площади Кузнецка в день его рождения собрались, в основном, молодые. И многие из них решили не ограничиваться ролью зрителя, а помочь родному городу. Более 50 человек стали волонтерами, а в самом праздничном действе поучаствовали порядка сотни горожан.

«Нас восемь человек в семье и все родились здесь. Екатерина II в честь кузнецов назвала наш замечательный город, который раньше был селом. Здесь для нее ковали колеса», - рассказали местные жители Камиль Дулкин и Михаил Бабакаев.

«Искренне поздравляю вас с днем города. У Кузнецка хорошие перспективы в промышленном и экономическом развитии, с точки зрения благоустройства, и, конечно, образования, здравоохранения и культурной сферы», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кузнецк стал и одним из десяти малых городов, победивших на всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды. На благоустройство районного центра из федерального бюджета Кузнецк получил 100 миллионов рублей. Еще 50 - из областного. Это позволило полностью изменить исторический центр Кузнецка и подарить горожанам обновленный парк.

«С точки зрения реализации задач, которые надо закончить до конца 2019 года, - проект комфортной городской среды, строятся два детских сада по нацпроектам. Важно все это завершить, чтобы мы не подвели ни область, ни город», - сказал мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

В конце празднования Дня города прошел фестиваль мастеров «Наша кузница». Он распределился между шестью тематическими площадками, на которых местные умельцы показали свое мастерство.

Следующая дата для Кузнецка круглая - 240 лет. Будущий день рождения город планирует отметить еще масштабнее.