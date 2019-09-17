Кузнечанам рассказали о расчете компенсации расходов на ЖКУ

Жителям Кузнецка рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми, а также об изменениях в льготном обеспечении других категорий граждан. Там прошел семинар, посвященный этой проблеме. Его провел министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, который прибыл в Кузнецк с рабочим визитом.

В зале собрались представители молодых семей, общественники, активисты ветеранских организаций. Из них практически каждый - получатель различных видов социальной помощи. В Кузнецке мерами такой поддержки пользуются 36 тысяч горожан.

«Это говорит о большой нагрузке, которую несет государство, профильное министерство, отдел социальной защиты по исполнению этих обязательств. Эти позиции подвижные. В законодательстве и нормативной базе всегда происходят изменения критериев, появляются новые формы поддержки», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На семинаре речь зашла о расчете компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Изменения вводятся в соответствии с требованиями федерального законодательства, которые вступили в силу в сентябре. И для федеральных, и для региональных льготников компенсации будут начислять по единому принципу.

«Она предполагает, что сначала за услуги нужно заплатить, а потом их компенсировать. В этом заключается сложность перехода. Фактически оплачивается 50% сумм, которые вы заплатили в соответствии с установленными нормами на одного человека», - рассказал Алексей Качан.

Он также отметил, что при возникновении вопросов следует обращаться в отдел социальной защиты населения Кузнецка или региональное министерство. Руководитель ведомства обещал детально рассмотреть все просьбы и, если потребуется, выехать на место.