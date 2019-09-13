Кузнечанам рассказали о тонкостях ухода и воспитания особенных детей

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в городе Кузнецке Пензенской области посетили ведущие врачи из областного центра. Задача специалистов - разъяснить семьям, где растут особенные дети, специфику их восприятия и воспитания. Встреча организована благотворительным фондом «Шаг за шагом» в рамках проекта на средства президентского гранта.

Синдром Дауна, аутизм, детский церебральный паралич. Каждый из этих страшных диагнозов у ребенка означает, что от его родителей, кроме постоянной заботы и внимания, требуется владение определенными навыками. Тонкости воспитания и ухода за особенными детьми объяснили профильные специалисты. Повысить грамотность родителей и научиться лучше понимать ребенка - такую задачу ставят перед собой в благотворительном фонде «Шаг за шагом».

«Специалисты провели общетеоретическую часть. Они дали ответы на возникшие вопросы и методические рекомендации для занятий дома. Наша аудитория - это семьи, воспитывающие детей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна», - рассказала президент благотворительного фонда «Шаг за шагом» Оксана Авдонина.

В кузнецкое отделение социальной реабилитации несовершеннолетних прибыли невролог, кинезотерапевт [специалист по лечению физическими упражнениями], массажист, логопед, психолог и специалист по мелкой моторике. То, что помощь опытных врачей может принести существенную пользу, хорошо понимают местные власти. Кузнецк и еще три муниципалитета региона откликнулись на приглашение благотворительного фонда к сотрудничеству.

«Хочется, чтобы вы знали, что не одиноки со своими проблемами. Если мы чем-то можем помочь, то поможем. Обращайтесь, приходите ко мне, пишите. Все будет хорошо, и вы большие молодцы, что занимаетесь своими детьми», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В рамках реализации проекта «Расширяя границы» сотрудники фонда трижды посетят Кузнецк, чтобы оказать практическую помощь детям и взрослым, которые посещают отделение по реабилитации несовершеннолетних.