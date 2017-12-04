04 декабря 2017, 19:23Общество Кузнечанам рассказали о мерах профилактики ВИЧ В городе Кузнецке Пензенской области отметили день борьбы со СПИдом. Проблема остается по-прежнему актуальной для города. Официальную информацию о заболеваемости и профилактике ВИЧ медики озвучили в ходе брифинга. О своем отношении к проблеме рассказали и кузнецкие студенты.

Против ВИЧ и за здоровый образ жизни. В кузнецком ледовом дворце «Арена» студенты института информационных и управленческих технологий провели акцию, направленную на профилактику ВИЧ-инфекции.

«Вам надо в этом плане взрослеть, ваше здоровье и судьба в ваших руках. У нас есть здоровая альтернатива. У нас есть спорт, много креативных направлений. Есть наука, учеба, и так далее. Вот здесь надо прикладывать свои усилия», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На лед вышли воспитанники секции фигурного катания. Они организовали спортивный флешмоб, чтобы еще раз напомнить о том, что нужно внимательно следить за здоровьем. В Кузнецке проживают 397 человек, которые являются носителями ВИЧ-инфекции. С начала года диагноз был поставлен 33 горожанам. Об этом стало известно во время брифинга представителей медицинского сообщества города.

«Данная ситуация сложилась достаточно давно и связана она с эпидемией наркомании в 1998-2002 годах, когда заразилось достаточно большое количество кузнечан. Источников заражения много. Поэтому все будет продолжаться, пока человек не изменит своего отношения к своему здоровью», - пояснил врач кабинета профилактики и борьбе со СПИД Кузнецка Владимир Ларионов.

В ходе брифинга медики рассказали о мерах профилактики ВИЧ. Главными из которых остаются здоровый образ жизни и разборчивость в отношениях.

Общество

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