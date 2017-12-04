Кузнечанам рассказали о мерах профилактики ВИЧ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 декабря 2017, 19:23Общество
В городе Кузнецке Пензенской области отметили день борьбы со СПИдом. Проблема остается по-прежнему актуальной для города. Официальную информацию о заболеваемости и профилактике ВИЧ медики озвучили в ходе брифинга. О своем отношении к проблеме рассказали и кузнецкие студенты.
Против ВИЧ и за здоровый образ жизни. В кузнецком ледовом дворце «Арена» студенты института информационных и управленческих технологий провели акцию, направленную на профилактику ВИЧ-инфекции.
«Вам надо в этом плане взрослеть, ваше здоровье и судьба в ваших руках. У нас есть здоровая альтернатива. У нас есть спорт, много креативных направлений. Есть наука, учеба, и так далее. Вот здесь надо прикладывать свои усилия», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
На лед вышли воспитанники секции фигурного катания. Они организовали спортивный флешмоб, чтобы еще раз напомнить о том, что нужно внимательно следить за здоровьем. В Кузнецке проживают 397 человек, которые являются носителями ВИЧ-инфекции. С начала года диагноз был поставлен 33 горожанам. Об этом стало известно во время брифинга представителей медицинского сообщества города.
«Данная ситуация сложилась достаточно давно и связана она с эпидемией наркомании в 1998-2002 годах, когда заразилось достаточно большое количество кузнечан. Источников заражения много. Поэтому все будет продолжаться, пока человек не изменит своего отношения к своему здоровью», - пояснил врач кабинета профилактики и борьбе со СПИД Кузнецка Владимир Ларионов.
В ходе брифинга медики рассказали о мерах профилактики ВИЧ. Главными из которых остаются здоровый образ жизни и разборчивость в отношениях.
05 декабря 2017, 11:07Электроснабжение в Башмаковском и Пачелмском районах восстановили
05 декабря 2017, 10:50В 126 жилых домов Пензы вернулось тепло
05 декабря 2017, 10:37Пензенцев приглашают на промышленную выставку в Казахстан
05 декабря 2017, 10:08«Дизель» завершил выездную серию матчей поражением
05 декабря 2017, 09:51Неверов предложил обсудить введение обязательного тестирования на наркотики
04 декабря 2017, 19:52В трех районах Пензенской области восстанавливают энергоснабжение
04 декабря 2017, 19:44В Пензе юные пловцы посоревновались в мастерстве
04 декабря 2017, 19:39В Пензу приехала легендарная рок-группа «ДДТ»