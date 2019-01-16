Кузнечанам рассказали, как уберечься от пожара

Межведомственные профилактические рейды - одно из средств профилактики противопожарной безопасности, которое активно применяется в городе Кузнецке Пензенской области. Их проводят сотрудники надзорных служб совместно со специалистами комплексного центра социальной защиты населения и городской администрации. На этот раз проверяющие отправились в один из частных секторов.

«Сапогам явно на котле не место - во избежание трагедии обувь нужно сушить в другом месте». С таким замечанием сотрудников МЧС хозяева одного из домов согласны, но почему-то задумались о собственной безопасности лишь во время визита проверяющих. Многие требования ко всем жителям частного сектора общие, но бывают исключения.

Многодетные семьи, инвалиды по здоровью и пожилые люди - эти категории граждан проверяющие стараются посетить в первую очередь. Сотрудники отдела надзорной деятельности подробно разъясняют, на что людям требуется обратить особое внимание.

«Обязательно соблюдайте требования противопожарной безопасности. Не оставляйте включенными электроприборы. Особенно проводите осмотр перед сном», - рассказал врио начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кузнецку Рамис Чакаев.

Граждан, которые входят в группу риска хорошо знают сотрудники комплексного центра социальной защиты населения. Они стараются обеспечить максимальную безопасность своих подопечных в повседневной работе.

«Проводится профилактика по соблюдению мер противопожарной безопасности, организуются беседы, вручаются памятки. В случае, если есть какие-то замечания, в дальнейшем ведется работа по их устранению», - сказала специалист по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецка Юлия Катюшина.

Пока одни участники профилактического рейда разъясняли гражданам, как уберечься от огня, их соседям сотрудники отдела надзорной деятельности вручали соответствующие памятки. Соблюдение элементарных правил безопасности позволит сохранить жизнь, здоровье и имущество.