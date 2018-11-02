Кузнечан просят носить светоотражающие элементы

В Кузнецке отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. К концу октября произошло более 90 аварий. Из них почти половина – это наезды на пешеходов. Учитывая сокращение светового дня и приближения зимы, водителей призвали быть более бдительными за рулем.

Невнимательность водителей и беспечность пешеходов. По словам собравшихся в зале администрации Кузнецка, это главные причины роста дорожно-транспортных происшествий. Значительная часть - это наезды на пешеходов. С сезонным сокращением светового дня количество таких аварий, напротив, только возрастает.

«Ставь или не ставь фонарь, а пешеходов в вечернее время, особенно в дождливую погоду, если на них нет светоотражающих элементов, просто не видно. Горожанам надо очень сильно побеспокоиться. Рост количества пострадавших у нас есть», - отметил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Чаще всего аварии с участием пешеходов происходят на нерегулируемых перекрестках и вне обозначенных переходов. Правила дорожного движения при пересечении проезжей части отдают преимущество пешеходам, однако, по словам инспекторов, прежде чем переходить дорогу, последние обязаны убедиться, что водители готовы предоставить им это преимущество.

«Для пешеходов – применение светоотражающих элементов на верхней одежде в обязательном порядке. При переходе нерегулируемого пешеходного перехода убеждаться в том, что водитель транспортного средства в состоянии их заметить, остановиться и пропустить их», - сказал начальник отделения ГИБДД ОМВД по городу Кузнецку Антон Семенец.

Водителям, в свою очередь, рекомендовали при приближении к пешеходным переходам и местам возможного выхода людей на проезжую часть снижать скорость и не затягивать с заменой летних автомобильных покрышек на зимние.