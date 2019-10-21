Кузьмицкий: Данные системы мониторинга нацпроектов должны быть понятны всем

Аппарат полномочного представителя президента России в ПФО разработал подходы по мониторингу реализации нацпроектов для создаваемой федеральной автоматизированной системы контроля их исполнения, доступной для жителей регионов.

Об этом рассказал заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий. По его словам, аппарат, Минфин России, Федеральное казначейство и регионы округа провели большую аналитическую работу, результаты которой и легли в основу выработанных подходов.

«Сейчас у ряда федеральных структур действуют автоматизированные системы мониторинга по исполнению отдельных показателей нацпроектов. Свои программные продукты есть и у некоторых регионов, отдельные субъекты ведут мониторинг в ручном режиме. Такая ситуация не дает полного представления об эффективности исполнения нацпроектов, данные не систематизированы в так называемой одной цепочке «Федерация-регион-муниципалитет», — сказал Алексей Кузьмицкий.

Он отметил, что важно создать единую информационную систему мониторинга, которая отражала бы плановые и фактические объемы финансового обеспечения, анализ расходования как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования, ход реализации проектов, выполнение контрольных точек; которая позволила бы в режиме межведомственного взаимодействия контролировать достижение целевых показателей, видеть риски и на основе этих данных принимать управленческие решения на всех уровнях власти, сообщили в пресс-центре облправительства.

Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что данные в системе должны быть понятны не только специалистам, но и всем жителям регионов.

«Для этого необходимо создать понятный интерфейс, чтобы, зайдя в эту систему, можно было видеть, как реализуется каждый отдельный национальный, федеральный или региональный проект», - отметил он.

По словам замполпреда, в основе мониторинга нацпроектов должен лежать многофакторный риск-ориентированный подход. При этом предлагается применять цветовую индикацию оценки выполнения контрольных точек, мероприятий и достижения целевых показателей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Так называемое деление на три группы риска по принципу светофора», — пояснил Алексей Кузьмицкий.