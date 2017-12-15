Кузахметов принял участие в конференции по итогам реформы КНД

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15 декабря 2017, 15:07Общество
13 и 14 декабря в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации прошла конференция «Реформа КНД: первые итоги и новые вызовы», в ней принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов.
На мероприятии подвели итоги проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) за 2017 год, ее результаты оценили достаточно высоко.
По данным пресс-центра правительства Пензенской области, более подробно ключевые проблемы и направления реформы обсудили в ходе дискуссионных сессий. Участники затронули и вопросы практического применения проверочных листов в России, а также пути их дальнейшего совершенствования. Эксперты сошлись во мнении, что на данный момент чек-листы несовершенны, и для повышения результата и сокращения требований необходимы новые инструменты, например, перевод проверочных листов в электронный вид.
Еще одной темой конференции стало внедрение информационных технологий в работу контроля и надзора. Новые технологии, такие как «big data», предоставляют не только большие возможности, но и ставят новые задачи перед всей системой государственного контроля, отметили в пресс-центре.
В конференции участвовали более 200 представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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