Кувайцеву вручили благодарность от исполкома «Бессмертного полка»

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25 октября 2017, 16:31Общество
25 октября мэру Пензы Виктору Кувайцеву вручили «Особую благодарность» от регионального штаба «Бессмертного полка России».
Награду главе администрации города вручил руководитель штаба Олег Шибаев.
«Выражаем вам благодарность за активное участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и поддержку народного движения «Бессмертный полк», - отмечается в «Особой бллагодарности», которую подписали руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Е. К. Кагина и сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Н. Г. Земцов.
Олег Шибаев сообщил о том, что такой знак признательности от исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» вручается впервые. Также мэру подарили памятную кружку с барельефом Георгия Победоносца.
Виктор Кувайцев поблагодарил руководство исполкома за высокую оценку работы администрации по созданию сквера Бессмертного полка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В нашем городе живут удивительные люди. Кажется, все пензенцы, от губернатора Ивана Белозерцева до школьника, приняли участие в создании сквера Бессмертного полка. Это яркий пример патриотизма и любви к своему городу, к памяти тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили мирно. Может быть, поэтому сквер столь значим и дорог всем нам», - сказал он.
25 октября 2017, 16:31Кувайцеву вручили благодарность от исполкома «Бессмертного полка»
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