Кувайцева заинтересовали архитектурные проекты школьников

На базе Центра технологического обучения прошла итоговая защита участников муниципального кластерного проекта «PROдвижение». Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев побывал на защите проектов в архитектурно-строительной секции.

Мэр отметил, что проект «PROдвижение» представляет особый интерес для города.

«Это общественное пространство, а мы с вами работаем над одной общей задачей - делаем наш любимый город лучше. Мы рассчитываем на ваш потенциал, именно вам в перспективе жить и развивать Пензу», - сказал он.

Виктор Кувайцев обратил внимание на ряд проектов, которые имеют практическую значимость и при некоторой доработке могли бы быть реализованы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Лучшие работы обязательно найдут продолжение, а их авторы будут поощрены», - подчеркнул мэр.

Одни из призов, которые достанутся победителям, - планшет и мультимедийное оборудование.

Муниципальный кластерный проект «PROдвижение» реализуется в Пензе с 2013-го. Каждый год более 90% школ участвуют в этом движении, пишет ИА «Пенза-Пресс».