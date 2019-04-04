Кувайцева заинтересовали архитектурные проекты школьников

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04 апреля 2019, 10:33Образование
На базе Центра технологического обучения прошла итоговая защита участников муниципального кластерного проекта «PROдвижение». Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев побывал на защите проектов в архитектурно-строительной секции.
Мэр отметил, что проект «PROдвижение» представляет особый интерес для города.
«Это общественное пространство, а мы с вами работаем над одной общей задачей - делаем наш любимый город лучше. Мы рассчитываем на ваш потенциал, именно вам в перспективе жить и развивать Пензу», - сказал он.
Виктор Кувайцев обратил внимание на ряд проектов, которые имеют практическую значимость и при некоторой доработке могли бы быть реализованы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Лучшие работы обязательно найдут продолжение, а их авторы будут поощрены», - подчеркнул мэр.
Одни из призов, которые достанутся победителям, - планшет и мультимедийное оборудование.
Муниципальный кластерный проект «PROдвижение» реализуется в Пензе с 2013-го. Каждый год более 90% школ участвуют в этом движении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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