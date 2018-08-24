Кувайцева избрали в состав правления Союза российских городов

24 августа в Липецке проходит общее собрание Союза российских городов, в мероприятии принимает участие глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В рамках собрания прошло заседание правления союза. На повестке дня, в том числе, прошли выборы руководства.

«По итогам в состав правления союза, в числе других, вошел мэр Пензы Виктор Кувайцев», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».