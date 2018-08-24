Кувайцева избрали в состав правления Союза российских городов

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24 августа 2018, 16:07Бизнесновости
24 августа в Липецке проходит общее собрание Союза российских городов, в мероприятии принимает участие глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
В рамках собрания прошло заседание правления союза. На повестке дня, в том числе, прошли выборы руководства.
«По итогам в состав правления союза, в числе других, вошел мэр Пензы Виктор Кувайцев», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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