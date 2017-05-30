Кувайцев занял в национальном рейтинге мэров 48 место

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30 мая 2017, 15:01Общество
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве РФ опубликовали исследование, посвященное оценке деятельности мэров крупных городов за апрель-май 2017 года.
Эксперты проанализировали деятельность мэров столиц регионов, за исключением Московской и Ленинградской областей, и пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Всего — 88 городов.
В результате рейтинг возглавил мэр Белгорода Константин Полежаев, в тройке лидеров также — Иван Кононенко (Салехард) и Сергей Собянин (Москва).
Мэр Пензы Виктор Кувайцев вошел во вторую группу рейтинга и занял 48 место, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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