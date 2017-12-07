07 декабря 2017, 17:05Общество Кувайцев выразил готовность помогать «Кварталу Луи» 7 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с председателем общественной организации «Благовест», директором центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Марией Львовой –Беловой.

Виктора Кувайцева и жителей центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» связывают давние теплые дружеские отношения. Администрация города неоднократно оказывала помощь и поддержку организацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники встречи поговорили о работе, которая связана с оказанием помощи инвалидам-колясочникам, о благотворительной деятельности общественных организаций города. Кроме того, затронули вопросы градостроительства и использования земельных участков на территории Пензы.

Мария Львова–Белова поблагодарила главу администрации города и присутствующих на встрече специалистов за консультации по всем затронутым вопросам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Мы всегда готовы к сотрудничеству. И если нужна наша помощь, мы рады будем вам помочь и поддержать», - сказал Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_vsegda_gotovy_k_sotrudnichestvu/

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