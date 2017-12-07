Кувайцев выразил готовность помогать «Кварталу Луи»

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07 декабря 2017, 17:05Общество
7 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с председателем общественной организации «Благовест», директором центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Марией Львовой –Беловой.
Виктора Кувайцева и жителей центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» связывают давние теплые дружеские отношения. Администрация города неоднократно оказывала помощь и поддержку организацию, сообщает пресс-служба мэрии.
Участники встречи поговорили о работе, которая связана с оказанием помощи инвалидам-колясочникам, о благотворительной деятельности общественных организаций города. Кроме того, затронули вопросы градостроительства и использования земельных участков на территории Пензы.
Мария Львова–Белова поблагодарила главу администрации города и присутствующих на встрече специалистов за консультации по всем затронутым вопросам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Мы всегда готовы к сотрудничеству. И если нужна наша помощь, мы рады будем вам помочь и поддержать», - сказал Виктор Кувайцев.
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