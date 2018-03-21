Кувайцев встретился с дольщиками ЖК «Райки» в Пензе

Во встрече также приняли участие вице-мэр Магомед Агамагомедов, и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирина Кочеткова, а также представители ООО ПКФ «Термодом» во главе с генеральным директором Рафиком Ибрагимовым.

«Обсуждались земельные участки, предложенные муниципалитетом в качестве потенциальных для дальнейшей реализации собственных проектов застройщика взамен за завершение строительства данного жилого комплекса. Так, руководство компании сообщило о своей заинтересованности в участках на пересечении улиц Рахманинова/Глазунова, а также в микрорайоне Терновка», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев отметил, что эти территории являются востребованными у застройщиков, так как и в настоящее время, и ранее пользовались определенным спросом.

«Для нас главное - помочь людям. Для этого в рамках действующего законодательства мы делаем все, чтобы проблема миновала», – подчеркнул он.

В ходе диалога с ООО ПКФ «Термодом» была достигнута договоренность о проведении повторной встречи в ближайшее время.

«Вопрос требует детальной проработки, мы это понимаем. Через несколько дней мы готовы встретиться с вами снова, чтобы услышать ваше решение по поводу выбора земельных участков, наметить дальнейшие действия. Важно как можно поскорее приступить к работе на долгострое», – сказал мэр.

Также представители строительной компании предложили дольщикам вариант заключения договора уступки, предполагающего замену квартиры в недостроенном МКД на равную по площади в одном из уже сданных домов в городе Спутник, пишет ИА «Пенза-Пресс».