28 апреля 2018, 15:34Бизнесновости

Кувайцев – в тройке самых медиаактивных мэров ПФО

Мэр Пены Виктор Кувайцев по итогам марта вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО.

Как сообщает компания «Медиалогия», Виктор Кувайцев с индексом 7 355 занял второе место. На первом месте — мэр Уфы Ирек Ялалов (7 914), на третьем – глава администрации Кирова Илья Шульгин (4 957).

СМИ писали о том, что Виктор Кувайцев призвал жителей города внести свой вклад в уборку снега, выступил с докладом на заседании Пензенской городской Думы и по поручению губернатора Ивана Белозерцева посетил улицу ИТР, где в настоящее время сносят три аварийных здания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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