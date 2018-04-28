Кувайцев – в тройке самых медиаактивных мэров ПФО

Как сообщает компания «Медиалогия», Виктор Кувайцев с индексом 7 355 занял второе место. На первом месте — мэр Уфы Ирек Ялалов (7 914), на третьем – глава администрации Кирова Илья Шульгин (4 957).

СМИ писали о том, что Виктор Кувайцев призвал жителей города внести свой вклад в уборку снега, выступил с докладом на заседании Пензенской городской Думы и по поручению губернатора Ивана Белозерцева посетил улицу ИТР, где в настоящее время сносят три аварийных здания, пишет ИА «Пенза-Пресс».