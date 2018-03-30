Кувайцев: В ряде ТЦ есть отклонения от разрешительной документации

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30 марта 2018, 14:06Общество
30 марта на очередной сессии Гордумы депутат Жиганша Туктаров в связи с трагическими событиями в Кемерово поинтересовался, проводятся ли проверки в пензенских торговых центрах и готовы ли они к таким происшествиям.
«Работа в торговых центрах ведется. Проверяя, надо обязательно сверить реальное состояние дел с разрешительной документацией, которая выдавалась либо на реконструкцию здания, либо на строительство. Уже сейчас мы знаем, что в некоторых ТЦ есть отклонения от документации. Работа проводится правоохранителями, в составе комиссии работают представители управления градостроительства и архитектуры. Окончательно говорить о том, какая ситуация в ТЦ, можно после того, как будет заключение комиссии», - отметил глава администрации города Виктор Кувайцев.
Также мэр ответил и на вопрос, касающийся нехватки камер наружного видеонаблюдения.
«В прошлом году мы взяли на себя обязательства обеспечить камерами территорию, прилегающую к входу парка Олимпийский, и в сквере им. Дзержинского. Оборудование приобрели, но возникли сложности по интеграции в систему «Безопасный город». Все, что касается безопасности, с нашей стороны мы будем продолжать делать», - рассказал он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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