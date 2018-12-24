Кувайцев: В Пензе есть два знаковых места для народных гуляний

«Мы постарались оборудовать основные площадки так, чтобы они были востребованы жителями всех возрастов и могли использоваться не только в период новогодних праздников, но и на протяжении всей зимы», – отметил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев сообщил, что в связи с ремонтом площади Ленина каток залили на Фонтанной площади.

«В этом году в городе обустроено два знаковых места для народных гуляний, а значит, будет в два раза больше праздничных событий»,– пояснил он.

На обеих площадках оборудовано музыкальное сопровождение, при этом созданы условия, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В новогодние дни в Пензе пройдет около 100 культурно-массовых мероприятий. Речь идет не только о центральной части города - в каждом районе есть места, где будут организованы тематические праздники, и жители уже знают, куда прийти, привести детей во время каникул", – подчеркнул глава администрации города.

Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют в праздничные дни, можно здесь, сообщает ИА «Пенза-Пресс».