Кувайцев: В Пензе есть два знаковых места для народных гуляний

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24 декабря 2018, 17:59Общество
24 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал об особенностях проведения новогодней кампании в городе.
«Мы постарались оборудовать основные площадки так, чтобы они были востребованы жителями всех возрастов и могли использоваться не только в период новогодних праздников, но и на протяжении всей зимы», – отметил глава администрации Пензы.
Виктор Кувайцев сообщил, что в связи с ремонтом площади Ленина каток залили на Фонтанной площади.
«В этом году в городе обустроено два знаковых места для народных гуляний, а значит, будет в два раза больше праздничных событий»,– пояснил он.
На обеих площадках оборудовано музыкальное сопровождение, при этом созданы условия, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В новогодние дни в Пензе пройдет около 100 культурно-массовых мероприятий. Речь идет не только о центральной части города - в каждом районе есть места, где будут организованы тематические праздники, и жители уже знают, куда прийти, привести детей во время каникул", – подчеркнул глава администрации города.
Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют в праздничные дни, можно здесь, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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