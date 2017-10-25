25 октября 2017, 14:02Общество Кувайцев: В Пензе более половины дорог - в нормативном состоянии Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором обсудили предварительные итоги выполнения программ «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

«Объемы работ, запланированные по программе «Безопасные качественные дороги» на 2017 год, выполнены. Программа «Формирование комфортной городской среды» близка к завершению, к середине ноября мы ее закроем. Сейчас нужно детально прорабатывать план мероприятий на 2018 год», - сообщил Виктор Кувайцев.

Мэр города отметил, что цель программы - привести дороги в нормативное состояние, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В соответствие с требованиями федеральной программы, в Пензе более половины всех дорог доведено до нормативного состояния. Мы должны продолжить эту работу в следующем году. Объемы выделяемых средств известны, перечень дорог утвержден. Сейчас нужно провести соответствующую подготовку, чтобы весной, как только позволит погода, приступить к ремонту дорожного полотна», - заявил глава администрации Пензы.

В 2018 году в Пензе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано проведение работ по ремонту дорожных покрытий улично-дорожной сети города на 103 объектах протяженностью 101,17324 км. Кроме того, планируется ликвидировать 20 мест концентрации ДТП, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общество

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