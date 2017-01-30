30 января 2017, 15:33Общество Кувайцев: Тепло во все дома Севера поступит к концу дня Ситуацию с отоплением домов в микрорайоне Север обсудили на оперативном совещании в школе №71 города Пензы.

Как сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Алексей Михайлов, сейчас магистрали находятся под давлением, с горячим теплоносителем. Промывку системы провели, в дома подается тепло, бригады осуществляют пуско-наладочные работы.

«Динамика работ, которые ведутся круглосуточно, показывает, что мы должны справиться с задачей, поставленной перед нами губернатором. Мы рассчитываем, что к концу дня тепло поступит во все дома», – цитирует мэра Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Напомним, проблемы с подачей тепла в дома жителей Севера возникли из-за промерзания труб после ЧП на ТЭЦ-1, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/my_dolzhny_sviktor_kuvaytsev_my_dolzhny_spravitsya_s_zadachey_postavlennoy_pered_nami_gubernatorom/