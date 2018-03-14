Кувайцев: Темпы строительства жилья вызывают беспокойство

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14 марта 2018, 11:03Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсудили вопрос ввода в эксплуатацию объектов жилья в 2018 году.
Мэр отметил, что по итогам 2017 года Пензенская область стала третьей в стране по вводу жилья. Однако в этом году темпы строительства вызывают беспокойство.
«Сейчас нам необходимо обсудить проблемы, с которыми сталкиваются застройщики в ходе производства работ, и мобилизовать все имеющиеся ресурсы для наращивания темпов строительства», - сказал Виктор Кувайцев.
В свою очередь подрядчики обозначили ряд вопросов, которые значительно замедляют темпы строительства, сообщает пресс-служба горадминистрации. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев предложил им направить список проблем и предложения по их решению в адрес минстроя и администрации Пензы.
«Мы заинтересованы в сокращении сроков строительства жилья. Поэтому мы бы смогли на следующем совещании принять консолидированные решения по волнующим всех нас вопросам, а также оказать содействие каждому застройщику по тем проблемам, которые есть только у него», - подчеркнул глава администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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