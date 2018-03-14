Кувайцев: Темпы строительства жилья вызывают беспокойство

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсудили вопрос ввода в эксплуатацию объектов жилья в 2018 году.

Мэр отметил, что по итогам 2017 года Пензенская область стала третьей в стране по вводу жилья. Однако в этом году темпы строительства вызывают беспокойство.

«Сейчас нам необходимо обсудить проблемы, с которыми сталкиваются застройщики в ходе производства работ, и мобилизовать все имеющиеся ресурсы для наращивания темпов строительства», - сказал Виктор Кувайцев.

В свою очередь подрядчики обозначили ряд вопросов, которые значительно замедляют темпы строительства, сообщает пресс-служба горадминистрации. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев предложил им направить список проблем и предложения по их решению в адрес минстроя и администрации Пензы.

«Мы заинтересованы в сокращении сроков строительства жилья. Поэтому мы бы смогли на следующем совещании принять консолидированные решения по волнующим всех нас вопросам, а также оказать содействие каждому застройщику по тем проблемам, которые есть только у него», - подчеркнул глава администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».