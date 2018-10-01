Кувайцев: Старшее поколение является нравственным ориентиром для молодежи

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01 октября 2018, 14:17Общество
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с Днем пожилых людей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Сегодня особенный праздник - мы чествуем тех людей, которые по праву являются образцом, крепкой опорой и нравственным ориентиром для молодежи.
В Пензе проживают 165 тысяч пожилых людей, что составляет более 31% от общей численности населения. Из них 412 участников Великой Отечественной войны. Многие из них продолжают работать на производстве, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное участие в воспитании подрастающего поколения, занимаются рукоделием и творчеством.
Тот путь, который прошли люди старшего поколения, и опыт, который приобрели, - это та база, благодаря которой мы имеем возможность идти по пути успеха, роста и развития», - говорится в поздравлении.
Мэр поблагодарил пожилых пензенцев за труд на благо города, мудрость, оптимизм и неиссякаемую энергию, пожелал им долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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