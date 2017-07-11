11 июля 2017, 14:06Общество Кувайцев сообщил о ремонте дорог министерству транспорта РФ 11 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в совещании с министерством транспорта РФ, которое состоялось в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» в режиме видеоконференции.

На мероприятии участники обсудили выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Пензы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Ремонт дорог идет по графику», - сообщил Виктор Кувайцев.

Сейчас в Пензе 64 объекта по ремонту автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершили работы на 21 объекте, выполнив 38% от плана. Устройство бортового камня выполнили на 70%, устройство верхнего слоя покрытия - на 33%, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_remont_dorog_idet_v_sootvetstvie_s_grafikom/