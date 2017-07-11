Кувайцев сообщил о ремонте дорог министерству транспорта РФ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 июля 2017, 14:06Общество
11 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в совещании с министерством транспорта РФ, которое состоялось в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» в режиме видеоконференции.
На мероприятии участники обсудили выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Пензы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Ремонт дорог идет по графику», - сообщил Виктор Кувайцев.
Сейчас в Пензе 64 объекта по ремонту автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершили работы на 21 объекте, выполнив 38% от плана. Устройство бортового камня выполнили на 70%, устройство верхнего слоя покрытия - на 33%, сообщают в пресс-службе горадминистрации.
11 июля 2017, 17:51Кузнечанина подозревают в избиении мужчины до смерти
11 июля 2017, 17:28Гришин прокомментировал идею заменить песок реагентом
11 июля 2017, 17:03Внуков пензенского красноармейца Павла Бизикова нашли
11 июля 2017, 16:29В Пензе для платных парковок нужны паркоматы - Гришин
11 июля 2017, 16:03Пензячке, получившей ожоги во время квеста, предстоит длительное лечение
11 июля 2017, 15:29В Пензенской области в моногородах создается современная инфраструктура – губернатор...
11 июля 2017, 15:08В Пензе «откапывают» закатанные в асфальт ливневки
11 июля 2017, 14:33По просьбам пензенцев в городе устанавливают новые детские площадки