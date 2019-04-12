Кувайцев: Школа в Арбеково должна стать инновационной

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12 апреля 2019, 17:06Общество
12 апреля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил Губернаторский лицей Ульяновска. Учреждение считается уникальным с точки зрения используемых образовательных технологий и оборудования.
Лицей открыли в Ульяновске в ноябре 2018 года, обучение в нем ведется по естественнонаучному и архитектурным направлениям. Здесь есть кабинеты робототехники, кинозал, студия телевидения и звукозаписи, кафе, зал хореографии и спортивный зал, центр здоровья. Все учебные классы оборудованы по последним образовательным стандартам и оснащены современной техникой, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Виктор Кувайцев дал высокую оценку материально-технической базе учреждения и отметил, что оно является примером успешной интеграции нововведений в школьную среду. Также он рассказал начальнику управления образования администрации Ульяновска Светлане Куликовой и директору лицея Владимиру Обласову о планах по развитию образования в Пензе.
«В этом году еще одно образовательное учреждение на 800 учащихся появится в развивающемся микрорайоне Пензы Арбековская застава. При этом важно не просто построить новое здание, но и наполнить его соответствующим содержанием, на высоком уровне организовать образовательный и воспитательный процесс. И новая школа должна стать инновационным образовательным комплексом, чтобы ребята с радостью приходили на уроки, чтобы у них было желание учиться и познавать все новое», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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