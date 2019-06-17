Кувайцев проверил состояние дороги на ул. Антонова

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17 июня 2019, 17:37Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 17 июня посетил Железнодорожный район.
Мэр побывал на улице Антонова, где ранее жители сообщали о ряде коммунальных проблем. Одна из таких – состояние дороги во дворе дома №4А.
В пресс-службе горадминистрации отметили, что в настоящее время специалисты МУП «Пензадормост» устраняют разрушения проездов в микрорайоне. На прошлой неделе на въезде во внутридворовую территорию дома №4А провели ямочный ремонт.
«Надо скорректировать план работы бригады, чтобы приводить территории в порядок в комплексе», – подчеркнул Виктор Кувайцев.
Также он поручил покосить газоны и убрать мусор на отдельных участках, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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