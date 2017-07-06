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06 июля 2017, 15:06Общество
6 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта Свердловского моста.
Главный инженер Александр Недопекин отчитался о выполненных работах: на объекте забили сваи, забетонировали конструктивы опор, смонтировали балки, а также подготовили поверхность пролетных строений под укладку асфальтобетона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Также глава администрации осмотрел цех, где были изготовлены лестничные марши и фундаменты под них. Сейчас здесь готовы карнизные блоки, которые будут установлены по краю моста.
«Изготовление конструкций непосредственно на строительной площадке позволило сэкономить время на доставку материалов и значительно сократить сроки выполнения работ», - отметил Виктор Кувайцев.
«Он поблагодарил подрядчиков за добросовестное выполнение обязательств по контракту и качественные работы», - сообщает пресс-служба мэрии.
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