06 июля 2017, 15:06Общество Кувайцев проверил ход ремонта Свердловского моста 6 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта Свердловского моста.

Главный инженер Александр Недопекин отчитался о выполненных работах: на объекте забили сваи, забетонировали конструктивы опор, смонтировали балки, а также подготовили поверхность пролетных строений под укладку асфальтобетона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Также глава администрации осмотрел цех, где были изготовлены лестничные марши и фундаменты под них. Сейчас здесь готовы карнизные блоки, которые будут установлены по краю моста.

«Изготовление конструкций непосредственно на строительной площадке позволило сэкономить время на доставку материалов и значительно сократить сроки выполнения работ», - отметил Виктор Кувайцев.

«Он поблагодарил подрядчиков за добросовестное выполнение обязательств по контракту и качественные работы», - сообщает пресс-служба мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otmetil_rabotu_podryadnoy_organizatsii_po_remontu_sverdlovskogo_mosta/