07 июля 2017, 13:31Общество Кувайцев проверил ход ремонта дороги на ул. Пушкина 7 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход ремонта городских автомагистралей в рамках госпрограммы «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев посетил улицу Пушкина, где заканчивают устанавливать бордюрный камень и приступают к укладке асфальта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Глава городской администрации обратил внимание на нарушение технологического цикла при установке бордюров, что является причиной деформации асфальтового покрытия на тротуарах.

«Необходимо соблюдать не только график работ, но и выдерживать технологию, чтобы после не пришлось переделывать заново, - подчеркнул он.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_ulitsu_pushkina/