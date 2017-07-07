Кувайцев проверил ход ремонта дороги на ул. Пушкина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 июля 2017, 13:31Общество
7 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход ремонта городских автомагистралей в рамках госпрограммы «Безопасные качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев посетил улицу Пушкина, где заканчивают устанавливать бордюрный камень и приступают к укладке асфальта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Глава городской администрации обратил внимание на нарушение технологического цикла при установке бордюров, что является причиной деформации асфальтового покрытия на тротуарах.
«Необходимо соблюдать не только график работ, но и выдерживать технологию, чтобы после не пришлось переделывать заново, - подчеркнул он.
07 июля 2017, 14:35В Пензе спасатели вытащили водителя из искореженной «ГАЗели»
07 июля 2017, 14:16В Пензе будут готовить кадры для производства высокотехнологичного оборудования
07 июля 2017, 14:04В Пензе почтили память поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа
07 июля 2017, 13:52Спортблок: хоккей, регби
07 июля 2017, 13:44Белозерцев призвал сделать интернет доступным для всех жителей области
07 июля 2017, 13:31Кувайцев проверил ход ремонта дороги на ул. Пушкина
07 июля 2017, 13:20Пензенцы повторят путь паломников XVIII века
07 июля 2017, 13:15Дороги Малосердобинского района подверглись проверке