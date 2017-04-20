Кувайцев проверил готовность автобусов к дачному сезону

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20 апреля 2017, 19:15Общество
Не верится, но в эту субботу, 22 апреля, в Пензе стартует дачный сезон. Готовы ли перевозчики к его началу, проверил Виктор Кувайцев. Мэр вместе с пензенскими чиновниками посетил одно из местных транспортных предприятий.
Автобусы, на которых до своих шести соток будут добираться пензенцы, Виктор Кувайцев решил осмотреть лично. В ближайшую субботу, 22 апреля, пензенские огородники собираются открыть дачный сезон.
«Есть замечания по входным дверям, по состоянию пола в автобусах. Понятно, что машины не новые, но они должны быть технически готовы, поэтому надо дорабатывать», - заявил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Пензенцев будут возить на дачи три раза в неделю - в среду, субботу и воскресенье. В день на маршруты будут выходить около 40 автобусов. После обследования дорог до заветных соток чиновники пришли к выводу, что проехать можно.
«По итогам объезда все недостатки обобщили и направили собственникам дорог. В основном, недостатки устранены, осталось только беспокойство по дорогам, которые в собственности СНТ. Не успели отровнять, погодные условия не сложились, но это по двум-трем направлениям», - сообщил начальник управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.
Перевозчики к началу движения готовы, но опасаются, что в связи с неожиданным похолоданием, садоводы не захотят ехать за город. Чтобы узнать мнение садоводов-огородников, Виктор Кувайцев посоветовал провести встречу с представителями дачных кооперативов.
Кроме того, мэр поручил согласовать вопрос и с ГИБДД: насколько безопасно везти людей за город в неблагоприятную погоду.
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